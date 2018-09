München (SID) - Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm (30) hat am Sonntag wieder am Training des FC Bayern München teilgenommen. Der Mannschaftskapitän absolvierte Laufeinheiten. Am vergangenen Mittwoch hatte Lahm in der Champions League bei ZSKA Moskau (3:1) eine Oberschenkelzerrung erlitten und am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (2:0) gefehlt. Bislang war vorgesehen, dass er auch im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch beim FC Augsburg noch fehlt.