Karlsruhe (SID) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Innenverteidiger Jan Mauersberger (28) bis 2016 verlängert. "Das ist eine richtig gute Nachricht für uns", sagte Sportdirektor Jens Todt: "Jan ist ein enorm wichtiger Baustein unserer Mannschaft, sowohl aus sportlicher als auch aus menschlicher Sicht."

Mauersberger wechselte vor einem Jahr vom VfL Osnabrück zum Karlsruher SC. Seitdem stand der in der Jugend von Bayern München groß gewordene Abwehrspieler bei allen Ligaspielen des KSC in der Startformation. Beim 2:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf am Freitag bestritt er sein 55. Spiel in Folge.