Baakuba (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat bei einer Beerdigungszeremonie im Irak mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen und 25 weitere verletzt. Der Angreifer sprengte sich am Sonntag inmitten der Trauerprozession für den getöteten Sohn eines bekannten Stammesführers und Anti-Islamisten auf einem Friedhof nördlich von Bagdad in die Luft, wie die Behörden mitteilten. Mudher al-Schallal al-Araki war am Vorabend durch die Explosion einer Bombe nahe seiner Wohnung in der Stadt Baakuba getötet worden, wie Sicherheitskräfte und Mediziner erklärten.

