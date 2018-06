Rom (AFP) Durch ein Feuer in einer chinesischen Textilfabrik in Norditalien sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden. Ein Passant habe den Brand in Prato, einer Industriestadt in der Nähe von Florenz, am frühen Morgen entdeckt und die Feuerwehr verständigt, teilten die Behörden mit. Der Zustand der beiden schwer Verletzten war demnach sehr ernst. Sie hätten schwerste Verbrennungen am ganzen Körper erlitten. Zudem wurde eine Frau wegen einer Rauchvergiftung behandelt.

