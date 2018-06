Zagreb (AFP) Die Bürger des EU-Neumitglieds Kroatien haben in einem Referendum über ein Verbot der Homo-Ehe abgestimmt. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen um sieben Uhr (MEZ), erste Teilergebnisse wurden am Abend erwartet. Eine Mindestwahlbeteiligung war nicht festgeschrieben worden. Letzten Umfragen zufolge zeichnete sich eine klare Mehrheit für das Verbot der Homo-Ehe ab.

