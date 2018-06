Havanna (AFP) Beim Einsturz eines baufälligen Hauses in Havanna sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas, "Granma", am Samstag berichtete, führten zweitägige heftige Regenfälle zu umfangreichen Überflutungen. Bei den Opfern handelte es sich um zwei Bewohner des Hauses, eine 60-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann.

