Beaver Creek (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat beim Weltcup-Riesenslalom in Beaver Creek den fünften Platz belegt. Der Doppel-Olympiasiegerin fehlten in den USA am Ende 0,56 Sekunden auf den dritten Rang.

Der Sieg ging an Jessica Lindell-Vikarby. Die schwedische Skirennfahrerin gewann vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Tina Weirather aus Liechtenstein. Viktoria Rebensburg schied als Vierte des ersten Durchgangs im Finale aus. Die anderen deutschen Starterinnen verpassten den zweiten Lauf. Die dreimalige Saisonsiegerin Lara Gut aus der Schweiz schied im ersten Durchgang aus.