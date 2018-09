Bangkok (AFP) Der Anführer der Massenproteste gegen Thailands Regierung, Suthep Thaugsuban, ist am Sonntag mit Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra zusammengekommen. Ein Ergebnis wurde jedoch nicht erzielt, wie Suthep nach dem Treffen in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache sagte. "Ich habe Yingluck gesagt, dass ich sie nicht mehr treffen werde, bis sie das Macht an das Volk abgegeben hat", fügte er hinzu. Dies sei "die einzige Lösung" in dem Konflikt. Es werde keine Verhandlungen geben, "in zwei Tagen" werde alles vorbei sein.

