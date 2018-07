Kiew (AFP) Nach einer Massenkundgebung in Kiew wollen zahlreiche Regierungsgegner die Nacht auf dem Unabhängigkeitsplatz in der ukrainischen Hauptstadt verbringen. "Ich rufe jeden dazu auf, heute auf dem Platz zu bleiben", rief der Chef der oppositionellen Udar-Partei, Boxweltmeister Vitali Klitschko, am Sonntagabend. Auf dem Unabhängigkeitsplatz harrten am Abend noch mehrere tausend Demonstranten aus. Wie eine AFP-Korrespondentin berichtete, wurden auf dem Platz bereits mehrere Zelte aufgestellt. "Ich werde die Nacht hier verbringen", sagte der Demonstrant Wladimir Polewoi.

