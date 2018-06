Teheran (AFP) Nach dem Abkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland könnte es nach iranischen Angaben schon in der kommenden Woche weitere Verhandlungen über die Umsetzung der Vereinbarung geben. "Möglicherweise" werde es in der kommenden Woche ein Treffen in Wien oder Genf geben, "um die Details zur Umsetzung des Abkommens zu besprechen", sagte der iranische Verhandlungsführer, Vize-Außenminister Abbas Aragschi, am Sonntag dem staatlichen Rundfunksender Irib. Ein genaues Datum nannte er jedoch nicht.

