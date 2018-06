Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Paul Walker ist tot. Der 40-Jährige kam am Samstag bei einem Autounfall auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung ums Leben, wie seine Presseagentur auf Walkers Facebook-Seite bekannt gab. "Er war Beifahrer im Wagen eines Freundes, und beide haben ihr Leben verloren", hieß es in der mit dem Kürzel "Team PW" signierten Nachricht. Eine sinngemäßer Beitrag wurde auch im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht. US-Medien zufolge prallte das Auto in Los Angeles County gegen einen Baum und fing Feuer.

