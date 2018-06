Offenbach (dpa) - Heute ziehen dichte Wolken über Deutschland hinweg südwärts, dabei fällt gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen, im höheren Bergland etwas Schnee.

Südlich des Mains ist es meist trocken und zeitweise scheint dort die Sonne. Nachmittags lockern auch im Norden die Wolken wieder auf, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Temperatur steigt auf 0 Grad am Alpenrand sowie in den östlichen Mittelgebirgen und bis 10 Grad an der Nordsee. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See und im höheren Bergland teils stark böig aus West bis Nordwest.