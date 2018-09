Sydney (AFP) Der australische Geheimdienst hat Partnerländern wie den USA und Großbritannien laut einem Zeitungsbericht angeboten, in großem Umfang Daten über die eigenen Bürger weiterzugeben. Wie der "Guardian" am Montag unter Berufung auf Dokumente des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden berichtete, bot das australische Defence Signals Directorate (DSD) dem Geheimdienstbündnis "Five Eyes" bei einer Konferenz im Jahr 2008 an, "medizinische, rechtliche und religiöse Informationen" weiterzugeben.

