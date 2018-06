Peking (AFP) In China haben Archäologen die Schädel von mehr als 80 jungen Frauen gefunden, die möglicherweise vor mehr als 4000 Jahren geopfert wurden. Wie staatliche Medien am Montag berichteten, wurden die Schädel in einem Massengrab in den Ruinen von Shimao gefunden, den Überresten einer neolithischen Stadt in der Provinz Shaanxi im Norden des Landes. Die Archäologen gehen demnach von rituellen Tötungen aus, weil keine Skelette gefunden wurden.

