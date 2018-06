Peking (AFP) Mehr als 24 Stunden waren zwei Grabräuber in China in einem jahrhundertealten Mausoleum der Tang-Dynastie gefangen. Die beiden Männer hätten in einer Kammer rund 20 Meter unter der Erde festgesessen, berichtete am Montag die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Sie hätten nach eigenen Angaben riesige Angst gehabt, dass das Grab über ihnen zusammenbricht und sie sterben. Durch einen Riss in der Decke seien die Männer schließlich von der Polizei gerettet - und umgehend festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.