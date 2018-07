München (AFP) Der November hat sich für Autofahrer als preiswertester Tankmonat des Jahres entpuppt: Der Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 sei mit 1,505 Euro so günstig gewesen wie in keinem anderen Monat, teilte der ADAC am Montag in München mit. Am günstigsten war das Auftanken an der Zapfsäule demnach am 7. November: Die 1,483 Euro im Tagesmittel waren zugleich auch der niedrigste Tageswert überhaupt im Jahr 2013. Schon der Oktober hatte im Vergleich des Autoclubs als günstigster Tankmonat des Jahres abgeschnitten.

