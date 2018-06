Düsseldorf (AFP) Die Arbeitskosten in Deutschland sind 2012 und in der ersten Hälfte 2013 im EU-Vergleich überdurchschnittlich stark gestiegen. Dies sei nach Jahren unterdurchschnittlicher Steigerungsraten jedoch nur ein "Nachholprozess", heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Deutschland habe gegenüber dem Rest Europas weiterhin einen "extrem hohen preislichen Wettbewerbsvorteil". Der hohe Leistungsbilanzüberschuss von mehr als 185 Milliarden Euro 2012 werde dieses Jahr wahrscheinlich nicht zurückgehen.

