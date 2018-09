Berlin (AFP) Angesichts der aufgeheizten Stimmung in Thailand hat das Auswärtige Amt dringend davon abgeraten, sich in die Nähe von Demonstrationen und Menschenansammlungen in der Hauptstadt Bangkok zu begeben. Es gebe zwar keine formale Ausgangssperre, allerdings empfehle die Regierung der Bevölkerung in Bangkok, die Häuser zwischen 22.00 und 05.00 Uhr nicht zu verlassen, teilte das Auswärtige Amt am Montag in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.