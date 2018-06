Kiel (AFP) Die Bundesländer werden ihren NPD-Verbotsantrag am Dienstag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stellen. Das bestätigte das schleswig-holsteinische Innenministerium in Kiel am Montag. Der gemeinsame Antrag des Bundesrats sei "sehr gut begründet" und "Dokument und Ausweis wehrhafter Demokratie", erklärte Landesinnenminister Andreas Breitner (SPD).

