Hamburg (AFP) In der Debatte über die Zusammensetzung eines schwarz-roten Kabinetts haben sich Unionspolitiker für den Verbleib des bisherigen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in seinem Ressort stark gemacht. "Viele Jüngere sehen Schäuble als Garant für solide Finanzen. Wir unterstützen ihn und brauchen seine Erfahrung in diesen schwierigen Zeiten", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied Philipp Mißfelder am Montag zu "Spiegel Online".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.