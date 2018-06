Regensburg (AFP) Ein internationales Forscherteam hat eine neue Form von Bakterien entdeckt, die in Reinräumen der US-Raumfahrtbehörde NASA und der Europäischen Weltraumagentur ESA überleben können. In diesen Reinräumen werden Raumschiffe und Raumsonden gebaut, wie die Universität Regensburg am Montag mitteilte. Damit soll schon im Vorfeld jegliche Form der Kontamination bei der Suche nach extraterrestrischem Leben vermieden werden.

