Baden-Baden (AFP) Der SWR will einen "Tatort" mit Schauspielerin Heike Makatsch drehen. Die 42-Jährige sei für eine einmalige Spezialausgabe der Krimireihe angefragt, teilte SWR-Fernsehfilmchefin Martina Zöllner am Montag in Baden-Baden mit. "Sie ist unsere absolute Wunschkandidatin." Der "Tatort" solle dann in Freiburg spielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.