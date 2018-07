Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht auf den derzeit laufenden Regionalkonferenzen seiner Partei eine große Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU. "Die Stimmung ist in der Regel 80 zu 20 für den Vertrag", sagte er am Montag in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Gabriel?", die am Abend ausgestrahlt werden sollte. Das sage aber noch nichts aus über diejenigen SPD-Mitglieder, die nicht zu den Parteiveranstaltungen kämen, sondern den Koalitionsvertrag zu Hause studierten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.