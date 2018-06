Berlin (AFP) Im Interview-Streit mit der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka hat SPD-Chef Sigmar Gabriel den Eindruck zurückgewiesen, er habe seinen Auftritt im Voraus geplant. Auf die Frage von ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten, ob er am vergangenen Donnerstag eine "kalkulierte Pampigkeit" gezeigt habe, sagte Gabriel am Montag: "Das wäre mir wesensfremd, es war ein spontanes Interview." Der SPD-Vorsitzende äußerte sich erstmals im ZDF zu dem Vorfall, und zwar in der Sendung "Was nun, Herr Gabriel?", die am Montagabend ausgestrahlt werden sollte. Er wiederholte seine Äußerung vom Wochenende, wonach Slomka mit "verstärkter Höflichkeit" gefragt und er ebenso geantwortet habe.

