Köln (AFP) Der zu den großen deutschen Unterhaltungs-Stars der 1950er bis 1970er Jahre zählende Moderator und Sänger Chris Howland ist tot. Howland starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 85 Jahren, wie der WDR am Montag in Köln mitteilte. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte ihn als "Legende". "Es ist schwer vorstellbar, dass wir fortan auf seinen markanten Akzent, seinen britischen Humor und seine exquisite Musikauswahl verzichten müssen."

