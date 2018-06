Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom verzichtet auf die Tempobremse für Vielnutzer von schnellen Internet-Anschlüssen - will sie aber ab 2016 mit neuen Tarifen stärker zur Kasse bitten. Eine Klausel in neuen Verträgen für Festnetzanschlüsse, die eine Tempo-Drosselung bei Erreichen eines bestimmten Datenvolumens vorsah, werde "nicht angewendet", sagte Michael Hagspihl, Marketingchef der Telekom Deutschland am Montag in Bonn. Für "alle Festnetztarife mit Volumenbegrenzung" gelte, dass die Kunden diese "ohne Beschränkung nutzen" könnten.

