Frankfurt/Main (AFP) Union und SPD wollen in ihrer angestrebten großen Koalition härter gegen bestimmte Formen der Prostitution vorgehen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauen-Union und geschäftsführende parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz (CDU), kündigte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag unter anderem ein Verbot von "Flatrate-Sex" an. Zudem soll es ihren Angaben zufolge eine "Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe" sowie einen neuen Straftatbestand geben, der die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen von Zwangsprostituierten unter Strafe stellt.

