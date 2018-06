Kiew (dpa) - Die Lage in Kiew bleibt nach Zusammenstößen zwischen Randalierern und der Polizei angespannt. Die Opposition will sich in ihrem Protest gegen Präsident Janukowitsch nicht beirren lassen. Sie ruft das Volk weiter auf die Straßen.

