Straßburg (AFP) Im Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Kampf der USA muss sich Polen ab Dienstag vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verantworten. Zwei Insassen von Guantanamo werfen den polnischen Behörden vor, vor ihrer Verlegung in das US-Gefangenenlager in einem geheimen CIA-Gefängnis in Polen monatelang festgehalten und gefoltert worden zu sein. Die polnischen Behörden hätten auch geduldet, dass sie 2003 nach Guantanamo gebracht worden seien, wo sie - ohne Gerichtsurteil - immer noch inhaftiert sind.

