Köln (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist bei den renommierten Autosport Awards zum vierten Mal in Folge als Motorsportler des Jahres ausgezeichnet worden. Der 26-Jährige setzte sich in der jährlichen Leser-Umfrage des Fachmagazins unter anderem gegen die Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (Finnland) und Fernando Alonso (Spanien) durch und wurde am Sonntagabend in London geehrt. Ebenfalls zum vierten Mal in Serie wurde sein Red-Bull-Bolide zum Auto des Jahres gewählt.

Als Rallye-Fahrer des Jahres wurde erstmals Volkswagen-Pilot Sébastien Ogier (Frankreich) ausgezeichnet, der 2013 in seinem ersten Jahr im Polo R WRC gleich den WM-Titel geholt hatte. VW gewann in seiner Premierensaison zudem den Titel in der Herstellerwertung.