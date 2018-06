Paris (AFP) Frankreichs früherer Staatschef Jacques Chirac ist wegen Nierenproblemen im Krankenhaus behandelt worden. Nach einem Eingriff in einer Pariser Klinik gehe es dem 81-Jährigen "gut", verlautete am Montag aus seinem Umfeld. Chirac war demnach am Sonntag in das Krankenhaus Pitié-Salpétrière eingeliefert worden und sollte dort noch einige Tage zur Beobachtung bleiben.

