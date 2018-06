São Paulo (dpa) - Fünf Tage nach dem Unfall mit zwei Toten sind die Arbeiten am WM-Stadion in São Paulo wieder aufgenommen worden.

Nach einer mehrtägigen Trauerpause beteten die Arbeiter auf der Baustelle der Corinthians Arena zunächst für die Opfer und deren Angehörige. Am Mittwoch war in dem Stadion ein Kran zusammengebrochen. Dabei wurden Teile der Arena, in der am 12. Juni 2014 das Eröffnungsspiel der Fußball-WM ausgetragen werden soll, schwer beschädigt und zwei Bauarbeiter tödlich verletzt.

Für Dienstag oder spätestens Mittwoch werden die ersten Ergebnisse der offiziellen Untersuchungen erwartet. Erst dann könne man sich auch zu Konsequenzen oder einer möglichen Fristverlängerung für die Abnahme des Stadions äußern, teilte eine Sprecherin des Weltverbandes FIFA mit. Die Baufirma versicherte, dass an den Tribünen keine strukturellen Schäden entstanden seien.

In jedem Fall ist jedoch der Zeitdruck enorm gewachsen. Die Corinthians Arena sollte - wie noch fünf andere der insgesamt 12 WM-Stadien - bis Ende Dezember abgenommen werden. Dieser Zeitplan ist jetzt jedoch kaum noch einzuhalten. Medienberichten zufolge wird die Abgabe vermutlich um mindestens einen Monat verschoben. Bei der Gruppenauslosung am Freitag in Costa do Sauípe wird São Paulo aber in jedem Fall als Stadion für das Eröffnungsspiel benannt werden.

Die Stimmung auf der Baustelle war am Montag gedrückt. "Ich komme schweren Herzens zurück. Wir ruhten uns (zum Zeitpunkt des Unglücks) etwa 40 Meter vom Unfallort entfernt aus. Ich hörte den Krach und sah den Kran in Zeitlupe umstürzen", sagte ein 43 Jahre alter Arbeiter dem Nachrichtenportal "globo.com" und betonte: "In dem Moment dachte ich nur an die Kollegen."