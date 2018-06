São Paulo (dpa) - Nach dem Unfall mit zwei Toten sind die Arbeiten am WM-Stadion in São Paulo wieder aufgenommen worden. Nach einer mehrtägigen Trauerpause beteten die Arbeiter auf der Baustelle der Arena zunächst für die Opfer und deren Angehörige. Am vergangenen Mittwoch war in dem Stadion ein Kran zusammengebrochen. Dabei wurden Teile der Arena schwer beschädigt. Für spätestens übermorgen werden die ersten Ergebnisse der offiziellen Untersuchungen erwartet. In dem Stadion soll am 12. Juni 2014 das WM-Eröffnungsspiel stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.