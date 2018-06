Madrid (SID) - Nächste Ehre für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo: Der 28-Jährige von Rekordmeister Real Madrid wurde zum zweiten Mal in Folge von der spanischen Tageszeitung Marca als bester Spieler der Primera Division ausgezeichnet.

Ronaldo, der neben seinem Dauerrivalen Lionel Messi (FC Barcelona) und Bayern Münchens Franck Ribéry auch bei der Weltfußballer-Wahl 2013 Favorit ist, wurde von einer Jury unter dem Vorsitz von Real-Legende Alfredo Di Stefano (87) gewählt.

"Ich habe eine gute Zeit", sagte Ronaldo, der in 14 Spielen in Spanien bereits 17 Tore erzielt hat: "Ich glaube, das ist der beste Saisonstart meiner Karriere." In der Tabelle liegt Real allerdings mit 37 Punkten drei Zähler hinter Barcelona. Messi, dreimaliger Gewinner der "Di Stefano"-Trophäe, bekam die Auszeichnug für den Top-Scorer der vergangenen Spielzeit, in der er in 32 Spielen 46 Tore erzielt hatte.