São Paulo (SID) - Die Sterne stehen gut: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann den Titelgewinn bei der WM 2014 in Brasilien einplanen. Zumindest wenn es nach der populären brasilianischen Seherin Marcia Fernandes geht: "Deutschland wird die Oberhand behalten", legte sich das Medium am Rande eines großen Esoterikfestivals vor mehr als 40.000 begeisterten Zuhörern in Sao Paulo fest.