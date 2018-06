Chicago (SID) - Auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli 2014) absolviert die von Jürgen Klinsmann trainierte Nationalmannschaft der USA ein Testspiel gegen Südkorea. Die Partie findet am 1. Februar im kalifornischen Carson, einem Vorort von Los Angeles, statt. Für beide Mannschaften ist es das erste Aufeinandertreffen seit dem 1:1 beim WM-Turnier in Japan und Korea im Jahr 2002. "Das Spiel gegen WM-Teilnehmer Südkorea ist eine wichtige Standortbestimmung für uns", so Klinsmann.