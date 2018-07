Athen (AFP) Heftige Unwetter haben im Süden Griechenlands für Überschwemmungen und Chaos gesorgt. "Es war ein Albtraum, die ganze Nacht lang", berichtete am Montag der Bürgermeister von Argos, Dimitris Kabossos. "So etwas haben wir nie zuvor erlebt. Es war wie ein Wasserfall, der vom Himmel stürzte." Rettungskräfte mussten vielen Bewohnern der Stadt zu Hilfe eilen, für eine etwa 60-jährige Frau kam jede Hilfe aber zu spät: Sie ertrank in ihrer Kellerwohnung.

