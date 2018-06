London (AFP) Zwei Klassenbuchseiten mit Einträgen über die Missetaten des jungen Schülers John Lennon sind am Sonntag bei einer Internet-Versteigerung unter den Hammer gekommen. Die beiden schon etwas vergilbten Seiten aus dem Schuljahr 1955/56 an der Quarry Bank High School für Jungen in Liverpool erzielten beim Auktionshaus TracksAuction.com jeweils fast 8500 Pfund (10.240 Euro). Der spätere weltberühmte Beatle wird darin unter anderem gerügt, weil er Kaugummi kaute und sich prügelte.

