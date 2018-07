Tegucigalpa (AFP) Eine Woche nach der Präsidentschaftswahl in Honduras haben tausende Anhänger der offiziell unterlegenen Kandidatin Xiomara Castro eine Neuauszählung der Stimmzettel gefordert und den Behörden Wahlbetrug vorgeworfen. In der Hauptstadt Tegucigalpa führten am Sonntag etwa 5000 Demonstranten den Sarg eines am Vortag getöteten Aktivisten mit sich. Sie schwenkten schwarz-rote Fahnen von Castros Partei Libre und riefen "Schwindel", "Mörder" sowie "Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Freiheit".

