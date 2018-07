Zagreb (AFP) Nach dem Nein zur Homo-Ehe bei einem Referendum in Kroatien haben sich Menschenrechtsaktivisten besorgt gezeigt. Der bekannte kroatische Aktivist Zoran Pusic sprach am Montag von einem "gefährlichen Schritt". Die per Volksabstimmung durchgesetzte Verfassungsänderung, die die Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau definiert, widerspreche dem Grundtenor der kroatischen Verfassung, "die Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit sicherstellen und schützen sollte", sagte er am Montag.

