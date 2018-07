London (dpa) - Der frühere Fußballstar David Beckham ist überzeugt, dass der Manchester-United-Film "Class of '92" berühren wird. Wenn seine Mutter den Streifen sehe, werde sie ein paar Tränen vergießen - da sei er sicher, sagte Beckham bei der Premiere des Films in London. Er kam gemeinsam mit Frau Victoria und den drei Söhnen zu der Feier. Der Film handelt von der erfolgreichen ManUnited-Generation um Beckham in den 1990er Jahren unter Trainer Alex Ferguson. Auch frühere Team-Kollegen wie Paul Scholes und Ryan Giggs kamen zur Premiere.

