Köln (dpa) - Der TV-Unterhalter und Schlagersänger Chris Howland ist tot. Er sei in der Nacht zum Samstag in seinem Wohnort Rösrath bei Köln gestorben, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit.

Howland, der auch unter dem Namen "Mr. Pumpernickel" bekannt war, wurde 85 Jahre alt. Die Karriere des gebürtigen Londoners begann 1946, als er im besetzten Hamburg einen Sprecher-Job beim Radiosender der Britischen Armee erhielt. Bald hatte er auch eine große Anhängerschaft in der deutschen Bevölkerung. So bekam er eine eigene Sendung beim damaligen NWDR. Aus dieser Anfangszeit stammt auch sein Spitzname Heinrich Pumpernickel. Den größten Erfolg hatte Howland in den 1960er Jahren - mit der Radioshow "Musik aus Studio B" und der Fernsehsendung "Vorsicht Kamera".

"Der Begriff "Legende" wird oft und viel zu häufig benutzt, doch Chris Howland war wirklich eine", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow zum Tod des Entertainers laut Mitteilung.