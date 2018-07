Vereinsrekord für Gladbach - 1:0-Sieg gegen Freiburg

Mönchengladbach (dpa) - Mit dem fünften Sieg in Serie und einem Vereinsrekord ist Borussia Mönchengladbach dem Spitzentrio der Fußball-Bundesliga weiter auf den Fersen. Das Team von Trainer Lucien Favre setzte sich am Sonntag mit 1:0 gegen den SC Freiburg durch und verbesserte die Club-Bestmarke auf sieben Heimerfolge zum Saisonstart nacheinander. Raffael (63. Minute) erzielte vor 50 084 Zuschauern den entscheidenden Treffer. Die Borussen festigten den vierten Platz hinter Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Die Breisgauer verpassten den Sprung aus der Abstiegszone.

Hannover beendet Negativserie - 2:0-Erfolg gegen Frankfurt

Hannover (dpa) - Nach sieben sieglosen Spielen nacheinander hat Hannover 96 seine Negativserie beendet und Eintracht Frankfurt tiefer in die Krise gestürzt. Die Niedersachsen sicherten sich am Sonntag mit 2:0 den ersten Erfolg in der Fußball-Bundesliga seit Mitte September. Das Team des zuletzt in die Kritik geratenen Trainers Mirko Slomka kletterte dank der Tore von Mame Diouf in der 25. Minute und Szabolcs Huszti (67.) auf den neunten Tabellenplatz. Die Eintracht blieb hingegen auch in der neunten Ligapartie in Serie ohne Sieg und steckt weiter in der gefährdeten Zone fest.

Höfl-Riesch Riesenslalom-Fünfte - Rebensburg ausgeschieden

Beaver Creek (dpa) - Maria Höfl-Riesch hat beim Weltcup-Riesenslalom in Beaver Creek den fünften Platz belegt. Der Doppel-Olympiasiegerin fehlten am Sonntag in den USA am Ende 0,56 Sekunden auf den dritten Rang. Der Sieg ging an Jessica Lindell-Vikarby. Die schwedische Skirennfahrerin gewann vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Tina Weirather aus Liechtenstein. Viktoria Rebensburg schied als Vierte des ersten Durchgangs im Finale aus. Die anderen deutschen Starterinnen verpassten den zweiten Lauf. Die dreimalige Saisonsiegerin Lara Gut aus der Schweiz schied im ersten Durchgang aus.

Svindal gewinnt Super-G in Lake Louise - Ferstl in Punkterängen

Lake Louise (dpa) - Olympiasieger Aksel Lund Svindal hat den Super-G in Lake Louise gewonnen. Der Skirennfahrer aus Norwegen siegte am Sonntag in Kanada vor den Österreichern Matthias Mayer und Georg Streitberger. Für Svindal war es am Ort seines ersten Weltcup-Erfolges der insgesamt 22. Sieg. Der deutsche Skirennfahrer Josef Ferstl holte sich als 27. Weltcup-Punkte. Tobias Stechert verzichtete nach Rang elf in der Abfahrt auf einen Start. Andreas Sander und Stephan Keppler fuhren mit hohen Startnummern auf die Plätze 50 und 57 und verpassten Weltcup-Zähler.

THW Kiel schafft den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale =

Kiel (dpa) - Die Handballer des THW Kiel haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Durch das 34:25 am Sonntag über den polnischen Vertreter Wisla Plock behauptete der deutsche Rekordmeister mit 12:2 Punkten zudem die Tabellenführung in der Vorrundengruppe B. Bester Werfer der Zebras war Aron Palmarsson mit acht Treffern.

Flensburg schafft den Sprung in die K.o.-Runde

Aalborg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat das deutsche Quartett im Achtelfinale der Handball-Champions-League komplettiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann am Sonntag beim dänischen Club Aalborg HB mit 27:26 und löste nach dem HSV Hamburg, den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel ebenfalls vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde. Beste Werfer des Spiels waren die Flensburger Holger Glandorf und Thomas Mogensen mit je sieben Toren.

Handball-Frauen gewinnen WM-Generalprobe gegen Schweden

Leverkusen (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen haben die Generalprobe für die WM in Serbien gewonnen. Der EM-Siebte setzte sich am Sonntag in Leverkusen gegen Schweden mit 28:27 durch. Damit feierte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) einen Tag nach dem 30:28 (15:12) gegen den EM-Zweiten von 2010 den zweiten Sieg. Auch ohne Spielmacherin Kerstin Wohlbold, die am Vortag einen Kreuzbandriss erlitten hatte, bestimmte der Gastgeber die Partie. Vor 1668 Zuschauern war Anja Althaus mit fünf Toren die beste deutsche Werferin. Das DHB-Team startet am Samstag in Novi Sad gegen Australien in die WM.