Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat auf die Vorwürfe des Vereins der Auslandspresse in Israel und den Palästinensergebieten reagiert, "gezielt Journalisten anzugreifen". In einer schriftlichen Erklärung des Militärs hieß es, erste Untersuchungen hätten ergeben, dass Soldaten ein Gummigeschoss "nicht absichtlich" in Richtung eines italienischen Fotojournalisten geschossen hätten, der sich in der Nähe gewalttätiger Palästinenser befunden habe. Fotoreporter, die sich dort aufhielten, hätten "sich selbst in Gefahren gebracht".

