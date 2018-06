Wien (AFP) Die Arbeitslosenquote in Österreich ist im November bereits den zweiten Monat in Folge stark angestiegen. Im vergangenen Monat betrug sie 8,0 Prozent - nach 7,4 Prozent im Oktober und 6,9 Prozent im September, wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Arbeitsministeriums in Wien hervorgeht. Minister Rudolf Hundstorfer betonte, dass der österreichische Arbeitsmarkt im internationalen Vergleich aber "herausragend" bleibe.

