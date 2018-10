Berlin (dpa) – SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich noch nicht entschieden, welchen Posten er in einer großen Koalition übernehmen will. Er wolle erst mit anderen darüber sprechen - und das mache er am 14., sagte Gabriel in einem ZDF-Interview. Am 14. Dezember wird das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag bekanntgegeben. Laut Gabriel ist auch noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob die SPD das wichtige Finanzministerium besetzen wird, wenn es zu einem Regierungsbündnis mit der Union kommen sollte.

