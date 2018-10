Baunatal (dpa) - Die SPD-Führung setzt heute ihre Werbetour an der Basis für den Koalitionsvertrag mit der Union fort. Parteichef Sigmar Gabriel will sich in Baunatal für die große Koalition stark machen. Zu der Regionalkonferenz sind alle SPD-Mitglieder im Bezirk Hessen-Nord eingeladen. In Leverkusen will NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in einer weiteren Regionalkonferenz für den Koalitionsvertrag werben. Bundesweit sind rund 475 000 SPD-Mitglieder aufgerufen, über die Regierungsbildung in Berlin zu entscheiden.

