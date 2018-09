Bangkok (dpa) - Nach dem Krawallwochenende mit vier Toten in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist weiter keine Lösung in Sicht. Tausende Regierungsgegner campierten in der Nacht in Bangkok. Ihre Taktik ist unklar. Ihr Anführer bleibt kompromisslos. Er traf Regierungschefin Yingluck Shinawatra, hielt aber an seiner Maximalforderung fest. Er verlangt den Sturz der Regierung und die Einrichtung eines Volkskomitees, das vor Neuwahlen eine neue Verfassung ausarbeiten soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.