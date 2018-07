Köln (SID) - Dem Nachfolger von Thomas Bach droht ein Prozess: Noch vor seiner Wahl zum Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Wiesbaden könnte Alfons Hörmann Gewissheit erhalten, ob in Kürze ein Kartellrechtsverfahren eröffnet wird. Um dies möglichst noch am Tag vor der Wahl zu klären, sagte der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Holger Schönwitz am Montag dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Ich werde Ende der Woche noch einmal mit dem Dezernenten des Kartellamtes sprechen."

Hörmann, langjähriger Chef des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), weist die Vorwürfe zurück, er sei zu seiner Zeit bei der Creaton AG an Preisabsprachen beteiligt gewesen. Laut des Nachrichtenmagazins "Spiegel" hat das Kartellamt mehreren Firmen aus der Tondachziegelbranche, darunter auch der Creaton AG mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Hörmann, 2008 "wettbewerbsbeschränkende Absprachen" vorgeworfen und die Unternehmen zur Zahlung von 188 Millionen Euro verklagt.

Falls nicht Ende der Woche Klarheit über die mögliche Eröffnung eines Verfahrens erzielt wird, ist laut Oberstaatsanwalt Schönwitz "in ein bis zwei Wochen" mit einer Entscheidung zu rechnen. Kommt es zu einem Prozess, würde dieser vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden.

Laut Schönwitz richten sich die Vorwürfe gegen drei juristische und zwei natürliche Personen. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat die Creaton AG damals Einspruch erhoben und den Preisanstieg mit höheren Energiekosten gerechtfertigt.

Hörmann, inzwischen alleiniger Geschäftsführer der Hörmann-Holding, einer Unternehmensgruppe mit 25 Firmen, hatte die Creaton AG 2010 verlassen und sagte der FAZ: "Zu Details des seit sieben Jahren laufenden und bekannten Verfahrens, das mein ehemaliger Arbeitgeber Etex führt, kann ich mich nicht äußern. Die seit Jahren bekannten Fakten habe ich nochmals dem Deutschen Skiverband und dem DOSB mit der Bitte um sofortige Prüfung weitergegeben."

Der 53 Jahre alte Unternehmer ist am Samstag bei der Mitgliederversammlung des DOSB in Wiesbaden der einzige Kandidat für die Nachfolge von Thomas Bach. Der zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees gewählte Fecht-Olympiasieger von Montreal 1976 war im September von seinem DOSB-Amt zurückgetreten. Übergangspräsident ist bis Samstag der Kölner Hans-Peter Krämer.