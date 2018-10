Madschdal Schams (AFP) Eine aus Syrien abgefeuerte Mörsergranate hat am Montag auf den israelisch besetzten Golanhöhen eingeschlagen. Die Granate sei am Rande der Stadt Madschdal Schams nur 50 Meter von einem Haus entfernt aufgeschlagen, berichteten Augenzeugen. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben. Die israelische Armee bestätigte den Vorfall. Das Militär gehe von einem Irrläufer aus, sagte eine Sprecherin. Am Morgen sei aber auch in Richtung israelischer Soldaten auf dem Golan geschossen worden. Die Israelis hätten daraufhin zurückgeschossen.

